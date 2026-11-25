Manizales

Desde la personería de la capital caldense verifican los presuntos casos de violencia sexual sucedidas en un plantel educativo, donde validan el cumplimiento de protocolos establecidos y la activación de rutas de atención.

“Desde la personería conocimos denuncias sobre un presunto caso de violencia sexual que involucraría a varias estudiantes menores de edad. Hemos solicitado la adopción inmediata de medidas preventivas, entre ellas, garantizar los canales formales de denuncia, acompañamiento a las posibles víctimas y la socialización de los protocolos con toda la comunidad educativa”, indica Juan Pablo Osorio Gallo, personero de la capital de Caldas.

Agrega que exigen la aplicación de la Circular 001 de 2022 que contempla la separación preventiva del presunto agresor de los espacios de aula mientras avanzan las investigaciones correspondientes con las garantías legales del caso.

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Hace un llamado a la comunidad educativa a que esta clase de hechos se deben asumir con total responsabilidad y recalcó que desde el ministerio público están prestos a proteger los derechos de los niños y adolescentes.

“Si conocen algún caso o tiene información que permita activar las rutas de protección, puede acudir a la Personería de Manizales o escribirnos al correo electrónico contacto@personeríademanizales.gov.co”, concluye el Osorio Gallo.