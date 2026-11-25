Las labores investigativas incluyeron el análisis de más de 100 horas de registros videográficos, entrevistas, declaraciones juradas, búsquedas selectivas en bases de datos y análisis de dispositivos móviles. Estos elementos permitieron establecer la presunta responsabilidad de un adolescente de 17 años, conocido con el alias de ‘Tabo’, en este hecho criminal.

“Como resultado de la investigación, el adolescente fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías para adolescentes, donde la Fiscalía General de la Nación le formuló imputación por el delito de homicidio agravado en circunstancias de mayor punibilidad. “ coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

Durante la audiencia, el procesado aceptó los cargos.

De acuerdo con la información judicial, el adolescente actualmente cumple una sanción por otros hechos delictivos, entre ellos una tentativa de homicidio ocurrida el pasado 16 de abril, donde en compañía de un sujeto conocido como “Malvavisco” lesiono en el cuello a un taxista de 62 años de edad, y un hurto cometido contra una ciudadana en el sector de Ondas de Otún, para esa misma época.