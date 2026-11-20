Manizales

Desde el SES Hospital Universitario de Caldas anuncian que debido al crecimiento sostenido de la cartera y al incumplimiento de los compromisos de pago por parte de Nueva EPS, a partir del viernes 20 de noviembre se suspende la prestación de servicios de salud no urgentes a os afiliados de Nueva EPS.

Desde marzo de 2024, previo a la intervención de Nueva EPS, hasta octubre de 2026, la cartera de la entidad con el hospital pasó de $ 47.139 millones a $ 90.314 millones, un incremento cercano al 92 %.

“Desde el SES Hospital Universitario de Caldas, mantenemos su disposición al diálogo y al restablecimiento de los servicios tan pronto existan las condiciones efectivas de pago y de gestión de la cartera que garanticen la sostenibilidad de la atención”, puntualiza Jhon Jairo Duque, director asistencial del hospital.

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La situación ha afectado a los usuarios en el departamento y su capital, por lo que el presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS, Gabriel Palacio, reclama mejorar la atención.

“Envío un mensaje al gerente del SES, por falta de pagos del asegurador con esa deuda tan inmensa que tiene el hospital y Nueva EPS, a nosotros los usuarios se nos redirige la asignación de citas de otorrinolaringología, tomografía, ecocardiogramas y afines subespecialidades en citas, nos dicen que no hay agenda o se dañó el tomógrafo o cualquier aparato. La conclusión, con todo respeto, el no pago de cartera están ejerciendo una presión indirecta hacia el asegurador en perjuicio de los pacientes”.

El deterioro en el flujo de recursos compromete, gravemente, la liquidez y sostenibilidad financiera de la institución. Indican desde el centro hospitalario lamentan las consecuencias que la situación generará, enfatizan que una medida ajena convierte una operación insostenible al no recibir los pagos correspondientes.