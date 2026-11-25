Manizales

El Concejo de Manizales aprobó el presupuesto general de 1,7 billones de pesos para el 2027. Por medio de los ajustes concertados, la administración municipal ejecutará 1,4 billones de pesos en que priorizará 1,1 billón para programas sociales, reconstrucción y reactivación económica; $ 233.000 millones de funcionamiento, $ 72.000 millones del servicio de deuda y $ 820.000 millones para el desarrollo humano y social, equivalente al 69,2 % del total de la inversión.

“El presupuesto para 2027 está aprobado. Un presupuesto tasado en 1,7 billones de pesos, de los cuales 1,4 billones son para la administración central; 1,1 billón para la inversión de todos los programas de obras, programas y proyectos de esta capital en la vigencia 2027”, enfatiza Natalia Díaz Jurado, secretaria de Hacienda de la capital del departamento de Caldas.

Frente a la emergencia ocasionada por el terremoto, la alcaldía gestionó e incorporó un empréstito por $ 120.000 millones dentro de la línea de Desarrollo físico y ambiental que asciende a $ 270.000 millones. “Asimismo, se destinará ese monto para continuar con la reconstrucción de Manizales. Importante el llamado a toda la ciudadanía, recordemos que este presupuesto es, netamente, financiado con recursos propios, así que dependemos de ustedes para pagar a tiempo las obligaciones. Recuerden que tendremos pronto pago hasta junio del siguiente año para que aprovechen estas oportunidades y contribuyan con el progreso de la ciudad”, manifiesta la funcionaria.

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La visión integral de la alcaldía contempla el fortalecimiento productivo y la eficiencia interna acerca del Desarrollo Económico y Productivo por $ 61.000 millones para impulsar el turismo, emprendimiento y el campo. Igualmente, se destaca la voluntad del gobierno local de destinar $ 24.600 millones para la renovación integral de la Galería Plaza de mercado.

Además, Gobernanza y Desarrollo Institucional por $ 33.500 millones serán para modernizar la administración central mediante la digitalización de servicios, ordenamiento territorial y fortalecimiento de ingresos propios.