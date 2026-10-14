Medellín impulsa el desarrollo femenino con la segunda edición del Festival Medellín para Todas

Medellín

La Alcaldía de Medellín realiza este 14 de octubre la segunda edición del Festival Medellín para Todas, un evento gratuito en el Jardín Botánico enfocado en avanzar hacia la igualdad de género. La iniciativa, liderada por la Secretaría de las Mujeres, se integra en 53 programas del Plan de Desarrollo 2024–2027.

La oferta del encuentro reúne 600 becas de formación, más de 1.000 oportunidades para emprendedoras y una plataforma con 30.000 vacantes laborales. Además, incluye 320 mentorías personalizadas, servicios de 27 instituciones públicas y más de 50 experiencias en robótica e inteligencia artificial.

Formación, empleo y espacios de reflexión

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó que el festival busca poner al alcance de las asistentes herramientas para su proyecto de vida. La meta principal es consolidar un punto de encuentro que conecte a las mujeres con las oportunidades de desarrollo económico y social de la ciudad.

En el marco de la jornada se lleva a cabo el Primer Encuentro de Masculinidades, con más de 300 participantes orientados a reflexionar sobre la corresponsabilidad y la prevención de violencias. Este espacio suma conferencias, actividades culturales y la participación de exponentes del entretenimiento local.

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Reconocimiento al liderazgo e impacto territorial

La programación artística abarca una tarima con más de 100 talentos locales. El cierre estará marcado por la Gran Noche de las Mujeres, un acto protocolario donde se entregará un reconocimiento oficial a 20 lideresas, seleccionadas entre un total de 743 postulaciones de la ciudad.

El festival busca superar los resultados de su versión 2025, la cual registró una asistencia superior a las 8.000 personas. La ciudadanía puede acceder de manera libre a toda la oferta institucional y académica dispuesta durante todo el día en el Jardín Botánico.