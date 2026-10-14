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14 oct 2026 Actualizado 16:10

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Medellín

Capacitaciones en habilidades digitales abren nuevas oportunidades laborales en Medellín

La estrategia impulsada por Ruta N busca conectar la oferta educativa con las demandas del mercado laboral tecnológico en la capital antioqueña.

Capacitaciones en habilidades digitales abren nuevas oportunidades laborales en Medellín

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Capacitaciones en habilidades digitales abren nuevas oportunidades laborales en Medellín

Santiago Solórzano

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Durante los primeros ocho meses de 2026, Ruta N capacita a más de 10.000 personas en competencias tecnológicas clave como inteligencia artificial, automatización, blockchain y desarrollo de software. La cobertura abarca a estudiantes de colegios, profesionales y adultos mayores a través de iniciativas orientadas al desarrollo social y económico local.

Entre los programas activos destaca Generación Tech, que impacta a más de 6.000 alumnos de 200 instituciones educativas, y Horizontes Senior, enfocado en formar a 120 personas de entre 45 y 75 años. Adicionalmente, más de 10 bootcamps intensivos han certificado a 4.000 participantes en áreas de productividad y analítica de datos.

Alianzas estratégicas e impacto laboral

Simón Arango, director de Proyectos Estratégicos de Ruta N, afirma que la iniciativa busca fortalecer las capacidades del talento local frente a las demandas actuales del mercado. Los entrenamientos se desarrollan en colaboración con aliados nacionales e internacionales como Pix Robotics, Softserve, Digital House y Generation, abarcando herramientas como Claude y HubSpot.

Jennifer Salazar, participante de los programas de entrenamiento, señala que estas actividades permiten aplicar herramientas digitales avanzadas en áreas de administración y negocios. Los contenidos prácticos están orientados a la solución de problemas en los barrios y al fortalecimiento de los perfiles profesionales de los asistentes.

Más información

Próximos eventos de formación gratuita

El 30 de octubre se llevará a cabo el evento “Break the Code”, organizado en alianza con la firma N-iX. El encuentro contará con la participación de ponentes de Microsoft y Cuesta Partners, ofreciendo un espacio de aprendizaje y redes de contacto profesional sin costo de inscripción.

A través de esta red de alianzas y programas de instrucción, Ruta N promueve la vinculación entre el talento humano y el sector productivo, impulsando el desarrollo social y la transformación tecnológica en la ciudad.

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