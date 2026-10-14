Antioquia promociona sus destinos de fe en Portugal y España. Foto: Secretaría de Turismo.

Medellín, Antioquia

Representantes de seis municipios antioqueños conocieron experiencias internacionales de turismo religioso y presentaron sus rutas de peregrinación ante agencias europeas. La meta es atraer los primeros grupos de visitantes internacionales durante el primer semestre de 2027.

La agenda, convocada por la Red Mundial de Turismo Religioso, incluyó encuentros con autoridades locales, representantes de la Iglesia, empresarios, agencias de viajes y organizaciones vinculadas al sector turístico.

Uno de los países fue Portugal, en donde la delegación visitó el Santuario de Fátima, uno de los principales centros de peregrinación mariana del mundo. Allí conoció experiencias relacionadas con la atención a los visitantes, la sostenibilidad, la conservación del patrimonio.

Posteriormente, en Santiago de Compostela, España, los mandatarios conocieron el funcionamiento de la Oficina de Acogida al Peregrino. A su vez, la agenda incluyó reuniones con el Clúster Turismo de Galicia y representantes de la Xunta d, quienes compartieron experiencias sobre el mantenimiento de las rutas de peregrinación.

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Tres agencias europeas se interesan en las rutas de Antioquia

De acuerdo con Óscar Andrés Sánchez, director de Turismo de Antioquia, tres agencias europeas manifestaron su interés en comercializar destinos de fe del departamento. Durante la visita los representantes también participaron en encuentros con autoridades locales y miembros de la Asociación Empresarial de Ourém, para conocer estrategias de organización de grandes flujos de peregrinos y prestación de servicios turísticos.

La Red de Destinos Religiosos y Patrimoniales de Antioquia fue creada en 2024 por la Dirección de Turismo de la Gobernación de Antioquia y está integrada por 27 municipios. De estos 13, incluido Medellín, recibieron en agosto pasado, durante un encuentro en Jericó, la membresía como Destinos de espiritualidad Internacionales.

Con esta misión internacional, el departamento busca impulsar el desarrollo económico local a través de una oferta turística dirigida a visitantes de fe nacionales e internacionales.