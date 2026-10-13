De la Espriella enfrenta primera protesta: Carrascal y Uscátegui chocan por decreto sobre marchas

A pocas horas de las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre por Fecode y sectores de la oposición, congresistas del Pacto Histórico y del Centro Democrático se enfrentaron en los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio por el decreto del Gobierno de Abelardo De la Espriella que busca regular la protesta social.

La representante María Fernanda Carrascal aseguró que la reforma al decreto 003 “es un mecanismo de presión, es un mecanismo de autocensura, es la intención clara de disciplinar a la gente, que la gente no salga o salga con miedo”, dijo.

Y agregó: “Sabemos que esto puede ser usado para generar las condiciones ideales que necesita un gobierno de ultraderecha fascista para poder reprimir las manifestaciones. Esto ya lo hemos vivido antes, o por lo menos hemos tenido condiciones bastante similares en otros momentos”.

Por su parte, el representante José Jaime Uscátegui defendió el decreto: “la protesta para que sea protesta tiene que ser pacífica, o de lo contrario es vandalismo, o de lo contrario es terrorismo, y obliga a las autoridades a reaccionar para evitar cualquier alteración del orden público”.

Las movilizaciones tendrán lugar en la mayoría de las capitales del país. En Bogotá, el punto de encuentro será el Parque Nacional a las 10:00 de la mañana.

Es de recordar que el expresidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la jornada del 14 de octubre y confirmó que estará presente en la manifestación: “Estaré en la marcha en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, expresó el exmandatario.

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