Marchas en Pereira y Dosquebradas este 14 de octubre: conozca el recorrido

Pereira

El punto de encuentro será el sector de Makro, en Dosquebradas, desde donde los participantes iniciarán su desplazamiento por la avenida Simón Bolívar, continuarán por el viaducto César Gaviria Trujillo y posteriormente ingresarán al centro de Pereira hasta llegar al Parque Olaya Herrera.

Debido al recorrido previsto, se podrían presentar dificultades de movilidad y restricciones temporales al tránsito vehicular, especialmente en los corredores que conectan a Dosquebradas con Pereira durante las horas de la mañana.

La movilización hace parte de una jornada que se desarrollará simultáneamente en diferentes ciudades del país, promovida por organizaciones sociales y sindicales que han manifestado su inconformidad con algunas de las propuestas del Gobierno Nacional.

Desde la CUT en Risaralda, explicaron que la convocatoria busca expresar el rechazo de los sectores participantes a propuestas relacionadas con modificaciones en las condiciones laborales, también cuestionan planteamientos relacionados con la flexibilización del porte de armas y otras medidas que, según consideran, podrían afectar el ejercicio del derecho a la protesta social.

Los convocantes señalaron que la manifestación se desarrollará de manera pacífica y que, una vez finalizado el recorrido, se realizarán actividades culturales en el Parque Olaya Herrera.

Ante la jornada prevista, la Policía Metropolitana de Pereira dispondrá de 600 uniformados, que estarán distribuidos en diferentes puntos del recorrido y en las vías de mayor concentración de manifestantes.

El dispositivo buscará garantizar el derecho a la protesta pacífica, acompañar el desplazamiento de los participantes y atender cualquier situación que pueda afectar el orden público.

Las autoridades recomiendan a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación y contemplar posibles demoras en la movilidad, teniendo en cuenta que la concentración comenzará desde las 8:00 de la mañana.