“Decreto de protestas amplia protección a quienes no manifiestan”: secretario de Seguridad de Bogotá

En los micrófonos de 6AM con Julio Sánchez, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, despejó las dudas sobre cómo será la actuación de las autoridades en medio de una nueva jornada de manifestaciones, en el marco de un nuevo decreto que establece las condiciones para la intervención de la fuerza pública.

Restrepo aclaró que los protocolos de intervención continúan y que la última palabra de actuación de la fuerza no la tiene la Policía. Con esto, se busca garantizar que también sean protegidos los derechos de quienes no participan en las manifestaciones.

“Lo que queda claro es que el procedimiento, los protocolos se mantienen. Lo que pasa es que se hacen unas claridades y unas precisiones sobre los factores que determinan el acatamiento del del diálogo, que en la norma anterior no existían. (…) Nuestra visión de lo que leemos en el nuevo decreto es que justo se trata de atender esas debilidades de la normatividad anterior, que se respeta el derecho pacífico a la protesta, pero también los derechos de los otros ciudadanos que no están protestando”, dijo Restrepo.

¿Qué pasa si se bloquea el acceso al aeropuerto o a TransMilenio?

De acuerdo con Restrepo, si se presenta esta situación, “se libera inmediatamente porque se está afectando una infraestructura crítica y se pone en riesgo un conjunto ampliado de ciudadanos. El bloqueo del aeropuerto ha sido inaceptable desde que llegamos al Gobierno y, por lo tanto, quien pretenda bloquear el acceso al aeropuerto inmediatamente será movido del punto, porque, de acuerdo con la lectura del riesgo del entorno y, adicionalmente, con la historia del nuevo decreto pondría en riesgo a muchas personas, y eso no es aceptable”.

Y agregó, “la red del transporte es una infraestructura crítica y el número de usuarios es bastante abultado, es grande. Hemos tenido tardes en las que 300.000 personas tienen que caminar por cuenta de un bloqueo que que, a todas luces, supera la protesta y te genera una afectación muy grande en la ciudad. Entonces, lo que hace el PMU es analizar los impactos sobre el entorno, las afectaciones sobre servicios básicos para la ciudadanía, el incremento del riesgo sobre esa infraestructura crítica y sus usuarios, y con eso determinaremos la actuación de UNDMO en caso de ser necesario”.

¿Quién decide la intervención de las autoridades?

Según el secretario, desde el PMU se hace un monitoreo de las situaciones de violencia, se verifican los mandatos y los parámetros que otorga este nuevo decreto.

“El presidente o el ministro del Interior, por delegación del presidente son los que dan la última palabra. Lo que hacen los gobiernos locales es llegar al punto en el cual ya, cuando se cumplen todos los elementos para tener que intervenir la policía, lo que se hace es que se emite una declaración de agotamiento del diálogo y se da paso a que la Policía actúe en el marco de la ley y los protocolos existentes”, agregó.