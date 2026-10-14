Neiva adopta restricciones y refuerza la seguridad para garantizar la protesta pacífica

Neiva

Las disposiciones quedaron consignadas en el Decreto 0524 del 13 de octubre de 2026, con el que se busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y proteger a quienes no participarán en las manifestaciones, de este 14 de octubre, donde se lleve a cabo la movilización social.

Entre las medidas se encuentra la prohibición del uso de capuchas, máscaras, pasamontañas y otros elementos que impidan la identificación de los manifestantes. También se restringe el estacionamiento de vehículos en el recorrido comprendido entre el puente intercambiador de El Tizón y el Parque Santander, con el propósito de facilitar la movilidad y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad.

Según Ferney Ducuara de la administración local, afirmo que “incluyen la prohibición de vender pólvora y artículos pirotécnicos, portar armas de fuego, traumáticas y de fogueo, transportar cilindros de gas, realizar mudanzas y movilizar escombros. Se pidió a los ciudadanos cumplir estas disposiciones para contribuir a una convivencia”.

Las autoridades dispusieron un equipo especializado para atender posibles eventualidades. El llamado a todos los participantes a manifestarse pacíficamente, respetar los derechos de los demás y evitar agresiones contra ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública.