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14 oct 2026 Actualizado 12:06

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Neiva adopta restricciones y refuerza la seguridad para garantizar la protesta pacífica

Decreto 0524 fija restricciones temporales y articula a la Fuerza Pública para acompañar las movilizaciones.

El llamado a todos los participantes a manifestarse pacíficamente. Foto policía.

El llamado a todos los participantes a manifestarse pacíficamente. Foto policía.

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Las disposiciones quedaron consignadas en el Decreto 0524 del 13 de octubre de 2026, con el que se busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y proteger a quienes no participarán en las manifestaciones, de este 14 de octubre, donde se lleve a cabo la movilización social.

Entre las medidas se encuentra la prohibición del uso de capuchas, máscaras, pasamontañas y otros elementos que impidan la identificación de los manifestantes. También se restringe el estacionamiento de vehículos en el recorrido comprendido entre el puente intercambiador de El Tizón y el Parque Santander, con el propósito de facilitar la movilidad y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad.

Según Ferney Ducuara de la administración local, afirmo que “incluyen la prohibición de vender pólvora y artículos pirotécnicos, portar armas de fuego, traumáticas y de fogueo, transportar cilindros de gas, realizar mudanzas y movilizar escombros. Se pidió a los ciudadanos cumplir estas disposiciones para contribuir a una convivencia”.

Las autoridades dispusieron un equipo especializado para atender posibles eventualidades. El llamado a todos los participantes a manifestarse pacíficamente, respetar los derechos de los demás y evitar agresiones contra ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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