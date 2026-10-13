Marchas en Bogotá: Fenalco llama a la calma de cara a las movilizaciones de este miércoles
El gremio del comercio asegura que las ventas pueden caer hasta en un 80% durante las movilizaciones en la ciudad.
Según Fenalco Bogotá - Cundinamarca, las ventas durante las movilizaciones pueden caer hasta en un 80%, por lo que hacen un llamado a los manifestantes a desarrollar la jornada bajo el derecho constitucional a la protesta pacífica y a las autoridades para prevenir daños y proteger la actividad económica.
Desde el gremio aseguran que muchos establecimientos prefieren cerrar para prevenir alteraciones y más de la mitad de las citas y reuniones de trabajo se aplazan o cancelan, por lo que la economía de la ciudad se verá golpeada durante la jornada.
“El ejercicio del derecho a la protesta no puede traducirse en daños a la ciudad ni en pérdidas para quienes todos los días abren sus negocios y generan empleo. Hacemos un llamado a los manifestantes a actuar pacíficamente y a las autoridades a garantizar el orden, la seguridad y la protección de los bienes públicos y privados. Bogotá necesita que estas jornadas transcurran sin violencia y sin poner en riesgo el sustento de miles de comerciantes y trabajadores”, afirmó Eugenia Zarama, vocera de FENALCO Bogotá Cundinamarca.
Puntos de concentración en Bogotá para este miércoles 14 de octubre
- Marcha: “¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!”
Hora: 10:00 a. m.
Punto de encuentro: Parque Nacional, localidad de Santa Fe.
Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).
- Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno
Hora y lugar: Por confirmar.
Convocan: CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.
- Marcha: “Movilización en defensa de nuestros derechos”
Hora: Por confirmar.
Punto de encuentro: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, localidad de Santa Fe.
- Marcha: “Usme se moviliza”
Hora y punto de encuentro: Por confirmar.
Lugar: Localidad de Usme.