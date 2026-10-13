Marchas en Bogotá: Fenalco llama a la calma de cara a las movilizaciones de este miércoles

Según Fenalco Bogotá - Cundinamarca, las ventas durante las movilizaciones pueden caer hasta en un 80%, por lo que hacen un llamado a los manifestantes a desarrollar la jornada bajo el derecho constitucional a la protesta pacífica y a las autoridades para prevenir daños y proteger la actividad económica.

Desde el gremio aseguran que muchos establecimientos prefieren cerrar para prevenir alteraciones y más de la mitad de las citas y reuniones de trabajo se aplazan o cancelan, por lo que la economía de la ciudad se verá golpeada durante la jornada.

“El ejercicio del derecho a la protesta no puede traducirse en daños a la ciudad ni en pérdidas para quienes todos los días abren sus negocios y generan empleo. Hacemos un llamado a los manifestantes a actuar pacíficamente y a las autoridades a garantizar el orden, la seguridad y la protección de los bienes públicos y privados. Bogotá necesita que estas jornadas transcurran sin violencia y sin poner en riesgo el sustento de miles de comerciantes y trabajadores”, afirmó Eugenia Zarama, vocera de FENALCO Bogotá Cundinamarca.

Puntos de concentración en Bogotá para este miércoles 14 de octubre

Marcha: “¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!”

Hora: 10:00 a. m.

Punto de encuentro: Parque Nacional, localidad de Santa Fe.

Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno

Hora y lugar: Por confirmar.

⁠Convocan: CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.

Marcha: “Movilización en defensa de nuestros derechos”

Hora: Por confirmar.

Punto de encuentro: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, localidad de Santa Fe.

Marcha: “Usme se moviliza”

Hora y punto de encuentro: Por confirmar.

Lugar: Localidad de Usme.