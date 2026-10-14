Marcha recorre las calles de Cúcuta en jornada nacional de protesta

Cúcuta.

En el marco de la jornada nacional de movilización, docentes, organizaciones sindicales y representantes de distintos sectores sociales salieron a las calles de Cúcuta este miércoles.

La marcha llegó al parque La Victoria, donde se programaron actividades culturales, artísticas y una declaración política para exponer las inconformidades de los participantes.

Leonardo Sámchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander (Asinort), explicó a Caracol Radio que una de las principales motivaciones de la protesta son varios proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República y que, según el sindicato, podrían afectar la educación pública y los derechos del magisterio.

“Los principales proyectos de ley afectan la unidad escolar, afectan la educación pública, afectan los derechos del magisterio, afectan la escuela como territorio de paz”, manifestó Sánchez.

También cuestionó las iniciativas relacionadas con los bonos escolares, al considerar que podrían favorecer el traslado de estudiantes del sector público al privado.

A la movilización se sumaron sectores sociales, organizaciones sindicales y miembros de la comunidad educativa, incluidos participantes de municipios cercanos a Cúcuta.

Según Sánchez, la jornada busca visibilizar las problemáticas del sector educativo y abrir espacios de discusión con el Gobierno Nacional.

“Estamos de puertas abiertas a discutir, a analizar, a controvertir, a presentar tesis y antítesis de lo que se piensa del sistema educativo en Colombia”, señaló el dirigente sindical.

En el parque La Victoria se programaron actividades culturales y artísticas, además de una declaración política y la presentación de solicitudes al Gobierno Nacional.

El presidente de Asinort advirtió que las movilizaciones podrían continuar en noviembre si no se establecen canales de diálogo social.

“En la medida en que no haya diálogo social, vamos a mantener la manifestación, la movilización y la protesta social”, concluyó Sánchez.