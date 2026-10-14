¿Protesta sin bloqueos? Fabio Arias y Sara Castellanos chocan por nuevo decreto del Gobierno

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, y la senadora de Salvación Nacional, Sara Castellanos, protagonizaron un choque en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre el nuevo decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella que regula las manifestaciones, justo este 14 de octubre, cuando la oposición convocó movilizaciones en diferentes ciudades del país.

Para Arias, entre los puntos que más preocupación le generan sobre el decreto están las disposiciones relacionadas con la interrupción de vías. Y es que se permitiría la intervención judicial, sin que sea un requisito previo el dialogo.

“El tema central es que prácticamente el decreto eleva la irrupción de vías a la categoría de un hecho violento. Y resulta que nosotros no podemos aceptar de que se considere que un bloqueo de vías es un hecho violento”, dijo Arias.

Y sobre que las autoridades intervengan sin agotar otras instancias, aseguró: “Es un procedimiento expedito para decir de aquí en adelante que cualquier bloqueo es un acto violento y que merece, entonces, inmediatamente, intervención de Policía”.

Agregó: “Esa es la preocupación nuestra, que quede la decisión de intervenir en manos de la Policía la definición de si proceden o no contra la manifestación, y eso es lo que no consideramos que debe ser”.

¿Qué responde Sara Castellanos, de la bancada de Gobierno?

La senadora Sara Castellanos defendió la decisión del Gobierno. Según explicó, la norma pretende impedir bloqueos que afecten otros derechos, como el paso de ambulancias y las misiones médicas.

“La protesta pacífica, y el mismo presidente lo dijo en su alocución el domingo, se respeta, es un derecho constitucional, pero lo que el decreto está diciendo es que lo que no se va a permitir son bloqueos a otros derechos también fundamentales”, dijo.

Por otro lado, pidió que las movilizaciones convocadas por la oposición se desarrollen sin hechos violentos: “¿Que protesten? Sí, pacíficamente, pero lo que no se va a permitir es el bloqueo de estas vías esenciales”.

Frente a las críticas sobre una eventual intervención policial, la senadora aseguró que la fuerza pública no actuaría contra una protesta pacífica: “si es pacífica, no va a haber ningún acto de la Policía”.

¿El decreto es legal?

Algunos congresistas, como Jennifer Pedraza, han asegurado que solo el Congreso, mediante ley estatutaria, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta. Al respecto, Castellanos respondió a las demandas que ya han llegado por esa razón al Consejo de Estado: “El presidente está en todas sus capacidades como presidente, para traer orden al país, lo que está diciendo es: vamos a hacer una diferencia entre el que está manifestando pacíficamente y el violento”.