Marchas 14 de octubre: Montería tendría tres puntos de concentración

Montería

Las autoridades informaron que durante este 14 de octubre se han anunciado tres puntos de concentración en el marco de las movilizaciones convocadas por asociaciones sindicales en Montería. Se trataría de la Universidad de Córdoba, puente del Asilo y el parque Laureano Gómez, en el centro de la ciudad.

Tras lo expuesto, la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba presidió un consejo extraordinario de seguridad en el que se adoptaron varias medidas tendientes a garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Se definieron medidas y estrategias preventivas, operativas y de coordinación interinstitucional, orientadas a fortalecer las acciones de control y respuesta frente a posibles alteraciones del orden público y conductas delictivas que puedan presentarse en el marco de las jornadas de movilización, convocadas por el partido Pacto Histórico, organizaciones sindicales y sociales, entre ellas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)”, informó la administración departamental.

Las marchas están programadas para las 8:00 a.m., saliendo de puntos como el Tránsito Municipal y la Universidad de Córdoba.

“Desde la administración departamental, exhortamos a los alcaldes de todos los municipios para que adopten las medidas administrativas y operativas necesarias con el fin de preservar el orden público, proteger la seguridad ciudadana y prevenir cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad y el orden de los ciudadanos del departamento de Córdoba”, afirmó Gabriel Bittar Diaz, secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba.

Desde el pasado 13 de octubre se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de coordinar y dar respuestas ante situaciones de emergencia.

Alcaldía de Montería advierte sobre posibles dificultades temporales en la movilidad:

De acuerdo con la Alcaldía de Montería “la movilización tendrá como punto de partida la Universidad de Córdoba (UNICOR), desde donde los participantes avanzarán hacia el Puente Asilo, continuarán por la avenida Circunvalar hasta la calle 41, tomarán esta vía hasta la carrera segunda y seguirán hasta finalizar en la intersección de la calle 27 con carrera segunda”.

“Ante esta situación, la Administración Municipal recomienda a conductores, motociclistas, usuarios del transporte público y ciudadanía en general planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y tener en cuenta posibles cambios en los tiempos habituales de recorrido”, agregó.