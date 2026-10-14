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14 oct 2026 Actualizado 10:26

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Cúcuta

Tenga en cuenta los cierres viales temporales que tendrá Cúcuta este 14 de octubre

Las Centrales Obreras participarán en la jornada de movilización nacional.

Cierres viales para Cúcuta este 14 de octubre.

Cierres viales para Cúcuta este 14 de octubre.

Cierres viales para Cúcuta este 14 de octubre.
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Cúcuta

Este 14 de octubre, el país vivirá la primera jornada de protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde Cúcuta, las Centrales Obreras anunciaron su participación en la jornada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la alcaldía de Cúcuta dio a conocer los cierres viales temporales que tendrá la ciudad, para garantizar el derecho a protestar de todas las personas que desean participar.

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La manifestación tendrá como punto de partida el SENA en el barrio Pescadero, se dirigirá hasta el centro de Cúcuta y concluirá en el parque La Victoria, o también conocido como parque Colón.

¿Cuál será el recorrido?

De acuerdo con lo informado desde la alcaldía de Cúcuta, la ruta contempla:

  • SENA, barrio Pescadero.
  • Canal Bogotá.
  • Diagonal Santander.
  • Avenida Cero.
  • Calle 10.
  • Avenida 8.
  • Calle 11.
  • Avenida 6.
  • Calle 13.
  • Parque La Victoria (parque Colón).

La administración municipal anunció que los cierres se estarán dando entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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