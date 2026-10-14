Tenga en cuenta los cierres viales temporales que tendrá Cúcuta este 14 de octubre

Cúcuta

Este 14 de octubre, el país vivirá la primera jornada de protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde Cúcuta, las Centrales Obreras anunciaron su participación en la jornada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la alcaldía de Cúcuta dio a conocer los cierres viales temporales que tendrá la ciudad, para garantizar el derecho a protestar de todas las personas que desean participar.

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La manifestación tendrá como punto de partida el SENA en el barrio Pescadero, se dirigirá hasta el centro de Cúcuta y concluirá en el parque La Victoria, o también conocido como parque Colón.

¿Cuál será el recorrido?

De acuerdo con lo informado desde la alcaldía de Cúcuta, la ruta contempla:

SENA, barrio Pescadero.

Canal Bogotá.

Diagonal Santander.

Avenida Cero.

Calle 10.

Avenida 8.

Calle 11.

Avenida 6.

Calle 13.

Parque La Victoria (parque Colón).

La administración municipal anunció que los cierres se estarán dando entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.