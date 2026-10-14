Así será garantizada la seguridad durante la marcha de este 14 de octubre en Bucaramanga

Bucaramanga

A partir de las 9:00 de la mañana inician las concentraciones en la Puerta del Sol y en la Universidad Industrial de Santander del primer paro nacional en contra del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella desde Bucaramanga y las autoridades desde las 7:00 a. m. instalarán el Puesto de Mando Unificado para hacerle seguimiento a la movilización.

El secretario del interior, Alfonso Pinto, indicó que en compañía de todas las autoridades del área metropolitana se buscará garantizar la tranquilidad para toda la ciudadanía y el acompañamiento para quienes decidan salir a marchar.

Tras la polémica que se ha presentado por la autorización para que la fuerza pública intervenga ante cualquier situación que esté alterando el orden público o que pueda generar bloqueos durante la movilización, el jefe de esta cartera explicó los alcances que se tiene con el decreto 003 expedido por la Presidencia de la República.

“En este sentido la fuerza pública en algunas situaciones especiales, obviamente con la proporcionalidad de la fuerza, puede en casos excepcionales cuando se esté dañando la propiedad privada o pública, puede actuar. Ahora bien, estas decisiones siempre van a estar en cabeza del PMU a través del consenso y la decisión de los pertenecientes al mismo”, indicó el secretario Pinto.

Agregó Pinto que serán, además de los uniformados de la Policía Nacional, 70 gestores de convivencia que estarán acompañando la movilización al igual que los agentes de tránsito que irán habilitando las vías a medida que avance la marcha.