Más de 6.000 personas marcharán en Neiva para defender la educación pública y los derechos laborales

Neiva

Más de 6.000 personas participarían este 14 de octubre en una jornada de movilización en Neiva, convocada por organizaciones sindicales, docentes, campesinas y estudiantiles, entre otros sectores sociales. La concentración inicial está prevista para las 9:00 de la mañana en el puente El Tizón, y recorrería la ruta hasta llegar al parque Santander, donde finalizaría la actividad.

El magisterio expresó su preocupación por varios proyectos de ley que, según sus representantes, podrían favorecer la privatización del sistema educativo. También cuestionó las iniciativas relacionadas con la modificación del Decreto 1075 y advirtió sobre los riesgos de convertir la educación en un servicio comercial, en lugar de garantizarla como un derecho fundamental para los estudiantes.

Jan Jefferson Pacheco de la ADIH, expreso que “la jornada también se sumarán estudiantes universitarios y organizaciones sindicales que plantearán sus inconformidades frente a la estigmatización de las manifestaciones estudiantiles, las iniciativas legislativas, los posibles recortes al presupuesto destinado a la inversión social y las garantías laborales”.

En la marcha se podrán aparecer grupo folclóricos, artísticos, grupos de música. Zanqueros y demás personas que hacen parte de estas asociaciones que participarán de la marcha durante la mañana de este miércoles que recorrerá la principal enviada de Neiva terminando en el parque Santander de esta capital.