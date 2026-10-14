Con Puesto de Mando Unificado, PMU en Armenia harán seguimiento a la jornada de movilización

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Armenia

En Armenia instalaron Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la jornada de movilización programada para hoy, la concentración se iniciará en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío.

En el Departamento de Policía Quindío, se desarrolló el Consejo de Seguridad Departamental, liderado por el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, junto al alcalde de la ciudad de Armenia James Padilla García y el comandante de la Policía Quindío, coronel Gustavo Alberto Morales Tabares, con la participación de autoridades de los diferentes municipios del departamento.

Donde revisan las condiciones de seguridad y las acciones de acompañamiento para las movilizaciones pacíficas previstas para el 14 de octubre, con especial atención a Armenia, como capital, en articulación con su secretario de Gobierno.

El objetivo es coordinar un dispositivo de la Fuerza Pública que garantice el derecho a la protesta pacífica, la libre expresión y la reunión, priorizando el diálogo, la prevención y el respeto por los derechos ciudadanos.

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez manifestó “Efectivamente realizamos consejo de seguridad departamental donde hicieron parte algunos alcaldes, especialmente Armenia realizó acompañamiento. Se analizaron varios puntos donde la policía va a hacer un acompañamiento continuo y constante, vamos a garantizar que la marcha se haga de manera pacífica, tranquila. Tendremos nuestros gestores de convivencia.

Además, tendremos seguridad en los diferentes puntos de ingreso del departamento del Quindío y tendremos el puesto de mando unificado activo desde el día de ayer hasta que transcurra, que esperamos con total normalidad las marchas”

El alcalde de Armenia James Padilla García y el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez participaron en la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional, desde donde se realizará seguimiento a las movilizaciones programadas para este 14 de octubre.

Las autoridades hacen un llamado a vivir esta jornada con tranquilidad, respeto y responsabilidad.

Cabe recordar que la concentración está programada desde las 8:30 de la mañana en la plaza de Bolívar de Armenia y luego realizarán marcha por las principales calles céntricas de la capital del Quindío.