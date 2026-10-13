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13 oct 2026 Actualizado 14:36

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Economía

Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de ISA, controlada por Ecopetrol

La abogada ocupaba ese asiento desde marzo de este año, nominada por la petrolera más importante del país, donde también hizo parte de la junta.

Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol

Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol

Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol
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La reconocida abogada Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de Interconexión Eléctrica (ISA), que pertenece al Grupo Ecopetrol, donde ocupaba un asiento desde marzo de este año.

Ella hacía parte del comité de Talento Organizacional y comité de Auditoría y Riesgos, de los cuales también dejará de ser miembro.

(Puede leer: Mónica de Greiff renuncia a la junta directiva de Ecopetrol en medio de tensiones con el Gobierno)

Mónica de Greiff fue integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde octubre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2025. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, y a partir de esa fecha pasó a ser miembro independiente. Fue la Presidenta de la Junta Directiva y del Comité de Negocios. Es Doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en Derecho Administrativo.

La empresa convocó tendrá asamblea extraordinaria virtual el 28 de octubre de 2026 para decisiones corporativas.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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