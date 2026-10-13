Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de ISA, controlada por Ecopetrol

La reconocida abogada Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de Interconexión Eléctrica (ISA), que pertenece al Grupo Ecopetrol, donde ocupaba un asiento desde marzo de este año.

Ella hacía parte del comité de Talento Organizacional y comité de Auditoría y Riesgos, de los cuales también dejará de ser miembro.

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Mónica de Greiff fue integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde octubre de 2022 hasta el 15 de octubre de 2025. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, y a partir de esa fecha pasó a ser miembro independiente. Fue la Presidenta de la Junta Directiva y del Comité de Negocios. Es Doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en Derecho Administrativo.

La empresa convocó tendrá asamblea extraordinaria virtual el 28 de octubre de 2026 para decisiones corporativas.