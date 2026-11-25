La Unión Gremial SOMOS UNO, que reúne aproximadamente 6.400 estaciones de servicio en Colombia, pidió al Ministerio de Justicia agilizar la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE), luego de que varias estaciones de servicio reportaran retrasos de varios meses en sus solicitudes y problemas para renovar este documento. Según el gremio, la situación podría afectar la operación de estos establecimientos y el suministro de combustible en distintas regiones del país.

El certificado es un requisito que permite a las estaciones de servicio operar y comprar y recibir combustible. Su trámite se realiza a través de la plataforma SICOQ del Ministerio de Justicia. Sin este documento vigente, los establecimientos pueden quedar inhabilitados para abastecerse, incluso cuando hayan solicitado la renovación a tiempo y entregado todos los documentos requeridos.

De acuerdo con SOMOS UNO, entre las principales dificultades están las solicitudes que permanecen durante meses en revisión sin recibir respuesta, los pagos realizados por PSE que aparecen como rechazados pese a que el dinero fue debitado y los problemas para consultar los números de radicado.

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A esto se suma que algunas estaciones cuyo certificado vence en enero y febrero de 2027 no han podido cargar los documentos necesarios para iniciar su renovación.

El gremio también advirtió que la Policía Nacional ha realizado operativos en diferentes departamentos en los que se han cerrado estaciones de servicio por tener el certificado vencido. Según la organización, incluso se han abierto actuaciones penales contra representantes legales de establecimientos que habían cumplido oportunamente con la solicitud de renovación, pero no recibieron respuesta del Ministerio.

Ante esta situación, SOMOS UNO presentó un derecho de petición el 24 de noviembre, dirigido a la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, en el que plantea siete solicitudes para resolver los inconvenientes.

Entre las medidas propuestas están explicar las causas de las demoras, habilitar canales alternativos para entregar documentos, dar prioridad a los certificados próximos a vencer y verificar directamente los pagos antes de exigir nuevamente los comprobantes. También pidió considerar una prórroga temporal para los certificados que están próximos a vencer o continúan en trámite.

“La distribución de combustibles líquidos es un servicio público. Las estaciones de servicio que radicaron a tiempo y con la documentación completa necesitan seguir operando mientras el Ministerio resuelve, para que el abastecimiento a los usuarios no se interrumpa”, señaló David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de SOMOS UNO.

La organización, aseguró que ya había planteado esta problemática en una mesa técnica con el Ministerio en agosto de 2026. Sin embargo, afirma que los inconvenientes continúan sin resolverse.

“Desde el gremio ya se han hecho varios comunicados, se tuvo una mesa técnica con el Ministerio en agosto del presente año, pero a la fecha sigue sin resolverse esta situación que aqueja a los empresarios y que está poniendo en riesgo el abastecimiento de combustibles líquidos en estos departamentos”, añadió Jimenéz.

Por ahora, el gremio espera una respuesta del Ministerio de Justicia que permita destrabar los trámites pendientes y evitar que las demoras administrativas terminen afectando la operación de las estaciones y el abastecimiento de combustible a los colombianos.