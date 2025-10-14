Mónica de Greiff renuncia a la junta directiva de Ecopetrol en medio de tensiones con el Gobierno

De manera sorpresiva, presentó su carta de renuncia a la presidencia y a la junta directiva de Ecopetrol Mónica de Greiff por aparentes diferencias con el Gobierno.

La misiva está dirigida al presidente, Gustavo Petro, al ministro de Hacienda, Germán Ávila; al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y a los integrantes de la junta directiva.

“El día 28 de mayo del presente año, presenté mi renuncia a la junta directiva de Ecopetrol.

Después de varias conversaciones muy amables con mis compañeros de junta y teniendo en cuenta que mi renuncia implicaría un obstáculo jurídico, pues la junta no podría sesionar sin el mínimo de mujeres requerido, acepté mantenerme en la misma, teniendo claro que esto sería hasta la próxima asamblea. Sin embargo, de manera comedida les solicito hacer efectiva mi renuncia a partir de la fecha”, señala la renuncia de Mónica de Greiff.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, la dimisión estaría relacionada con los anuncios efectuados por el Gobierno nacional de ordenar la venta de la participación de Ecopetrol en la cuenca del Permian, una de las mayores productoras de hidrocarburos del mundo en los Estados Unidos.

Otra de las posibles causas de la saliente presidenta de Ecopetrol Mónica de Greiff estaría relacionada con la idea que la petrolera avance en la compra de monómeros.

La salida de la presidenta llega en un momento de transición para Ecopetrol, que ha estado avanzando en una agenda de diversificación energética, inversiones en exploración y proyectos de infraestructura.