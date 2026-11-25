El dólar estadounidense es un referente en la economía venezolana. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por esto es que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 25 de noviembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Precio del dólar en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles, 25 de noviembre, se ubicará en 922,56 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

La entidad también se encarga de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización. Estos son sus precios:

Euro (EUR): 1.011,17 bolívares (VES).

1.011,17 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 138,45 bolívares (VES).

138,45 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,22 bolívares (VES).

18,22 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,23 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada de este miércoles 25 de noviembre, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banesco:

Compra: 1048,15 // Venta: 920,03

BBVA Provincial:

Compra: 920,29 // Venta: 919,80

Banco Mercantil:

Compra: 937,54 // Venta: 920,10

N58 Banco Digital:

Compra: 918,76// Venta: 918,90

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 930,75 // Venta: 980,15

Otras instituciones:

Compra: 1034,74 // Venta: 1043,69

Recuerde que los valores usados son ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Por ello es que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 89,36 dólares, lo que representa un incremento de 0.68% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 89,54 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 86,96 dólares.

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Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene diferentes formas de realización:

Sistema SLAE / MPPRE (en Venezuela ):

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Apostilla Electrónica SAREN:

Puede solicitar la apostilla de algún documento a través del portal web del SAREN. Con esta modalidad se pueden apostillar 153 documentos civiles, con un costo de 70 dólares estadounidenses o aproximadamente 61.299,14 bolívares, por documento.

Antecedentes penales:

La solicitud de antecedentes penales y su apostillada es totalmente gratuita.

En consulados de Venezuela en el exterior:

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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