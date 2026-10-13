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13 oct 2026 Actualizado 14:24

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Economía

Dian asegura que fundación de primera dama, Ana Lucía Pineda, puede recibir donaciones y está en RTE

La entidad de impuestos aseguró que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está “debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial” y tiene RUT.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella. Foto Caracol Radio.

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Ante la polémica que ha surgido por el recaudo de recursos por parte de la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, la Dian señaló que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está “debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial” y tiene Registro Único Tributario (RUT).

Pero además, la entidad aclaró que esta fundación puede recaudar donaciones.

(Puede leer: Consejo de Ministros: Inicio del Fondo Milagro, mensaje al Cric sobre marchas y Fenómeno del niño)

“Frente a los cuestionamientos sobre la recolección de ayudas para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, la DIAN precisa que las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para el desarrollo de su objeto social”, aseveró.

¿Cuál es la diferencia entre estar o no en RTE?

La Dian aseveró que la diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen, es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones.

“La normativa tributaria distingue claramente entre la posibilidad de recibir aportes y los beneficios tributarios que estos pueden generar para los donantes”, remató.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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