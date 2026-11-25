Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la moneda estadounidense. Posteriormente, se lleva a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto; de esta manera se realiza un promedio simple.

Le puede interesar: María Lorena Gutiérrez renunció a la presidencia del Grupo Aval tras ocho años en la empresa

TRM dólar hoy Colombia

Para este 25 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.592,03 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 24 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del miércoles con un crecimiento del 86.11 pesos colombianos.

Más información: Supersalud abre mesas para revisar las deudas de las EPS: ya hay $311.000 millones bajo revisión

Dólar Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente en el territorio nacional. Para este 24 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,439 - Venta a $3.549

Compran a $3,439 - Venta a $3.549 Cali: Compran a $3,300 - Venta a $3.550

Compran a $3,300 - Venta a $3.550 Cúcuta: Compran a $3,480 - Venta a $3.600

Compran a $3,480 - Venta a $3.600 Medellín: Compran a $3.365 - Venta a $3.497

Compran a $3.365 - Venta a $3.497 Pereira: Compran a $3.370 - Venta a $3.460

Lea más: Sacan a presidente de Fiducoldex tras proceso disciplinario y no aceptar acuerdo por $ 251 millones

Euro a peso colombiano

El euro, es la divisa de los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.956,70 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $94,40 pesos colombianos, lo que representa una variación del 2.44%.

Vea aquí: DIAN recaudó $3,1 billones para reconstruir municipios afectados por el sismo

Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.411,55 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un crecimiento de $9,02 pesos colombianos y una variación del 0.38%.

Lea más: Gremio de las gasolineras advierte que la gasolina podría superar los $21.000 en 2029

Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 89,36 dólares, lo que representa un incremento de 0.68% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 89,54 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 86,96 dólares.

Le puede interesar: Universidad Nacional recibirá $70.000 millones para reactivar la investigación farmacéutica

Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y su valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 25 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 58.812,8 dólares, lo que representa una variación de -1.806,6 respecto a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde 2,93%.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: