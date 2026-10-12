Viajes con mascotas en Bogotá crecieron 2,5 veces en un año

Los viajes con mascotas en Bogotá se multiplicaron por 2,5 en un año, según cifras de Cabify, plataforma que cumple doce meses de operación de esta categoría en la capital.

De acuerdo con la compañía, el 93,3 % de los viajes corresponde a perros y el 6,7 % a gatos. Entre los perros, los criollos o mestizos son los más frecuentes, con el 37 % del total de animales que utilizan el servicio.

La visita al veterinario es uno de los principales motivos para solicitar estos viajes: el 80 % de los usuarios encuestados la mencionó como una de las razones para utilizar esta alternativa. También se registran desplazamientos para visitar familiares y amigos, así como para ir a restaurantes y cafés que reciben mascotas.

Chapinero, Usaquén y Suba, entre las localidades con mayor demanda.

Las cifras de la plataforma muestran que Chapinero, Usaquén y Suba concentran la mayor demanda. En promedio, los usuarios realizan 1,6 viajes mensuales con sus animales, los recorridos son de 7,25 kilómetros y duran cerca de 30 minutos.

El 36 % de los trayectos se realiza durante los fines de semana, con el sábado como el día de mayor movimiento. Además, cerca de la mitad de los viajes ocurre al mediodía.

Cabify señala que ocho de cada diez solicitudes de viaje con mascotas se completan sin contratiempos. Por otra parte, el 86 % de los encuestados afirmó que utiliza el servicio para movilizarse con menos estrés junto a sus animales de compañía.

La plataforma proyecta que diciembre será el mes de mayor demanda de viajes con mascotas, con un crecimiento que podría alcanzar 1,8 veces el volumen registrado en meses habituales.