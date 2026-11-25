Gerardo Hernández, actual presidente del banco AV Villas, será el nuevo presidente del Grupo Aval tras la renuncia de María Lorena Gutiérrez.

Hernández es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

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Se ha desempeñado como presidente del Banco AV Villas desde junio de 2024 y fue vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, aportando una visión integral de la operación bancaria y corporativa.

Además, previamente estuvo 20 años en el Banco de la República, donde culminó su gestión como Codirector de su Junta Directiva, y fue siete años Superintendente Financiero de Colombia.

“Su dominio de la dinámica macroeconómica, el gobierno corporativo y la gestión prudencial de riesgos representa un activo estratégico de máximo rigor para el fortalecimiento patrimonial del Grupo”, señaló el grupo financiero.

Al respecto, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la junta del Grupo Aval, aseguró que “con la llegada de Gerardo Hernández a la presidencia, damos un paso ordenado en el relevo del liderazgo del Grupo e iniciamos una nueva etapa, en la que afinaremos el rumbo donde sea necesario, con foco y disciplina de ejecución, para crecer de manera ordenada y rentable.”

Jorge Castaño, nuevo vicepresidente ejecutivo

Entre tanto, otro de los cambios al interior de este grupo financiero es que Jorge Castaño fue nombrado como vicepresidente ejecutivo.

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“Desde esta posición, tendrá a su cargo la identificación y ejecución de iniciativas orientadas a profundizar las sinergias entre las entidades del Grupo, promover una asignación eficiente del capital y fortalecer la generación sostenible de valor para los accionistas”, señaló la compañía en un comunicado.

Castaño fue superintendente financiero y director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en derecho financiero y bursátil de la misma institución, así como un máster en desarrollo económico de la Universidad Carlos III de Madrid.