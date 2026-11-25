Qué pasa si un trabajador se niega a hacer horas extra ¿lo pueden despedir?: Esto dice la Ley. Foto: Getty Images / Antonio_Diaz

Colombia recientemente completó la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, en la que se indica la reduciendo de la jornada laboral máxima de 44 a 42 horas semanales sin disminuir el salario de los trabajadores. Esto elevó el pago de las horas extra y los diferentes recargos laborales, beneficiando a los trabajadores.

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Para un trabajador que devenga el salario mínimo de 2026 ($1.750.905) y cumple la jornada máxima legal, el valor de la hora ordinaria pasó de $7.959 (hasta el 14 de julio) a $8.338 desde el 15 de julio, al reducirse las horas laboradas al mes de 220 a 210.

¿Qué son las horas extra?

Las horas extra son las horas que un trabajador labora por encima de su jornada laboral ordinaria pactada o de la jornada máxima legal. El término también se usa para referirse al pago adicional que se recibe por ese tiempo.

Hay que tener en cuenta que hay un límite de horas extra que pueden ser 2 horas extra diarias y 12 horas semanales, estas horas van desde las 7:00 p. m. a 6:00 a. m.

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¿Qué pasa si un trabajador se niega a hacer horas extra?

Cabe destacar que ningún trabajador está obligado a laborar más de dos horas extras, como lo indicamos anteriormente, ese límite se aplica sobre la jornada que el trabajador tenga pactada, no sobre un número fijo de horas. Si su jornada diaria es de nueve horas, las extras se cuentan desde la novena hora en adelante, y siguen siendo máximo dos.

Casos en los que puede negarse

El trabajador puede negarse legítimamente cuando la orden es contraria a la ley. Estos son los casos más frecuentes:

Cuando ya completó dos horas extras en el día o doce en la semana, salvo los sectores exceptuados.

salvo los sectores exceptuados. Cuando es menor de edad, pues su jornada máxima está limitada por el literal c) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y no admite trabajo suplementario.

pues su jornada máxima está limitada por el literal c) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y no admite trabajo suplementario. Cuando el empleador pretende vincularlo a dos turnos en el mismo día, lo que prohíbe el parágrafo 1 del artículo 161, salvo en cargos de supervisión, dirección, confianza o manejo.

lo que prohíbe el parágrafo 1 del artículo 161, salvo en cargos de supervisión, dirección, confianza o manejo. Cuando la orden desconoce sus derechos mínimos o su dignidad, en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

¿Puede ser despedido por negarse?

Si la orden es legal y el trabajador la desatiende, el empleador debe tener en cuenta el numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo:

“Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales y reglamentos”.

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