Caso carrotanques UNGRD: Contraloría declaró a Olmedo López y Sneyder Pinilla responsables fiscales
La Contraloría declaró la responsabilidad fiscal de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, así como a algunas empresas, por más de $ 24 mil millones, por sobrecostos de 40 carrotanques para llevar agua potable en La Guajira. El ente de control recuperó $ 7.000 millones.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...