Familia de hombre desaparecido en Tubará pide apoyo de buzos especializados

La angustia crece para la familia de Juan Carlos López, de 41 años, quien completa más de 72 horas desaparecido en el mar, luego de que se volcara la moto acuática en la que paseaba con sus dos hijos menores de edad, en el sector de Caño Dulce, en Tubará, Atlántico. Según su esposa, Caroline León, los niños lograron llegar a la orilla, pero desde entonces no tienen noticias del paradero del hombre.

Piden intervención de buzos especializados

Las labores de búsqueda se han extendido por varios sectores de la costa, con apoyo de Guardacostas, el Grupo Aeronaval del Caribe, organismos de socorro, pescadores y miembros de la comunidad.

Sin embargo, la familia insiste en la necesidad de contar con buzos especializados para inspeccionar una zona rocosa cercana a Playa Mendoza, donde las condiciones del terreno dificultarían el ingreso de las embarcaciones.

“Hemos trabajado con las uñas. He visto cómo la Policía de Turismo en Caño Dulce y los Bomberos de Tubará hacen todo lo posible con los recursos que tienen. Nosotros mismos hemos buscado ayuda por todos lados, incluso drones, porque no cuentan con esos equipos. Hasta ahora no tenemos un plan de rescate unificado que permita coordinar los esfuerzos de todos los organismos. Les pido que nos ayuden a difundir esta solicitud de apoyo, porque no hemos podido conseguir buzos especializados. Hemos tocado muchas puertas y no encontramos ayuda. Estamos devastados y desesperados por no saber dónde está nuestro familiar”, explicó.

Llamado a las autoridades

Caroline León pidió a las autoridades reforzar las labores de búsqueda y coordinar el apoyo de personal especializado para avanzar en la operación.

La familia también solicita ayuda para conseguir los buzos que se requieren y mantiene la esperanza de encontrar a Juan Carlos, mientras continúa la incertidumbre por su desaparición.