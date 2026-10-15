Joven murió ahogado en playas de Puerto Colombia: habría ingresado en horas de la madrugada
Autoridades piden a la ciudadanía respetar el horario de ingreso al mar.
Un joven perdió la vida por ahogamiento en playas de Puerto Colombia. Según se conoció, habría ingresado al mar en horas de la madrugada a pesar de que está prohibido.
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Ante este hecho, las autoridades advierten a la ciudadanía la importancia de atender las recomendaciones emitidas para poder ingresar al mar.
“En la madrugada está prohibido ingresar al mar debido a las corrientes marinas. Está prohibido hacer clavados y bañarse cerca de los espolones y hacer clavados en la estructura del muelle”, dijo Linda Goenaga, coordinadora de Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia.
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Las autoridades recuerdan que el horario establecido para el disfrute del mar es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del joven.