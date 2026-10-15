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15 oct 2026 Actualizado 13:38

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Barranquilla

Joven murió ahogado en playas de Puerto Colombia: habría ingresado en horas de la madrugada

Autoridades piden a la ciudadanía respetar el horario de ingreso al mar.

Playas de Salgar, Puerto Colombia (Caracol Radio)

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Barranquilla
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Un joven perdió la vida por ahogamiento en playas de Puerto Colombia. Según se conoció, habría ingresado al mar en horas de la madrugada a pesar de que está prohibido.

Ante este hecho, las autoridades advierten a la ciudadanía la importancia de atender las recomendaciones emitidas para poder ingresar al mar.

“En la madrugada está prohibido ingresar al mar debido a las corrientes marinas. Está prohibido hacer clavados y bañarse cerca de los espolones y hacer clavados en la estructura del muelle”, dijo Linda Goenaga, coordinadora de Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia.

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Las autoridades recuerdan que el horario establecido para el disfrute del mar es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del joven.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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