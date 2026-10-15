Capturan en Soledad a alias ‘El Mono Harley’, presunto jefe de zona de Los Costeños

Capturan a presunto jefe de Los Costeños que estaría detrás de ataques en Soledad

En medio de las operaciones contra la extorsión y el crimen organizado, las autoridades capturaron en el municipio de Soledad, Atlántico, a alias ‘El Mono Harley’, señalado presuntamente de desempeñarse como jefe de zona del grupo delincuencial Los Costeños.

La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por unidades del GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble intervenido sería utilizado para almacenar armas de fuego que, presuntamente, estarían destinadas a la comisión de homicidios, ataques contra establecimientos comerciales y quema de fachadas en esta población del área metropolitana de Barranquilla.

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Según las autoridades, alias ‘El Mono Harley’ sería una persona de confianza de alias ‘Junior Guerra’, quien permanece privado de la libertad y es señalado como cabecilla de esta estructura criminal en el sector.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego calibre nueve milímetros, siete cartuchos, tres panfletos alusivos a Los Costeños y dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis dentro del proceso investigativo.

La Policía también informó que el capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, fuga de presos, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, aseguró que continuarán las operaciones focalizadas contra las estructuras criminales que estarían involucradas en hechos de violencia y extorsión en el área metropolitana.

La oficial reiteró que las acciones buscan debilitar estas organizaciones y prevenir nuevos hechos delictivos, especialmente los relacionados con homicidios, amenazas a comerciantes y porte ilegal de armas de fuego.