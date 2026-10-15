SecSalud de Soledad proyecta 35.000 consultas médicas finalizando este año por fenómeno de El Niño

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

Más de 35.000 consultas médicas relacionadas con afectaciones de salud debido al fenómeno de El Niño está proyectando la Secretaría de Salud de Soledad para el último trimestre de este año.

Así lo indicó Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, quien detalló que estas consultas médicas serían por casos de dengue, golpe de calor, hipertensión, cuadros diarreicos, entre otras afectaciones de salud.

“Estas consultas médicas se prestarán en toda la red hospitalaria del municipio de Soledad precisamente porque aumentan los casos asociados al cambio climático”, manifestó Barrera a Caracol Radio.

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Aumento de casos de dengue

Por otra parte, el funcionario confirmó también que habrá un aumento de casos de dengue en el municipio y en el departamento del Atlántico debido al cambio de las temperaturas.

Nuestros equipos de epidemiólogos y biólogos confirman que habrá un aumento en la población de mosquitos y, por ende, un aumento en los casos de dengue. El cambio climático está disminuyendo los periodos de incubación del mosquito”, indicó.