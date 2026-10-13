Investigan si muerte de menor de 15 años en el Atlántico estaría relacionada con dengue

Las autoridades de salud del Atlántico adelantan verificaciones para establecer si la muerte de un menor de 15 años, en el municipio de Palmar de Varela, estaría relacionada con dengue, según confirmó el secretario de Salud departamental, Sergio Fajardo.

El menor falleció este lunes 14 de octubre cuando recibía atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la ESE UNA, en Barranquilla, hasta donde fue trasladado.

El hecho ha generado temor en la población ubicada en el oriente del departamento, ante la proliferación de mosquitos tras las recientes lluvias.

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Fajardo confirmó que Palmar de Varela se encuentra priorizado entre los municipios bajo alerta por aumento significatico de casos con dengue, junto a Polonuevo y Repelón.

El funcionario indicó que hay dos casos de personas que fallecieron y están pendientes por confirmar y verificar si el dengue fue la causa, mientras que también reportó una muerte confirmada por esta enfermedad en el municipio de Repelón, en lo corrido del 2026.

Fajardo explicó que el Atlántico es un territorio endémico para el dengue, por lo que se registran casos tanto en temporadas de lluvias como en épocas de calor.

“Tenemos alrededor de 1.600 casos confirmados de dengue este año, tenemos 280 casos de dengue por cada 100 mil habitantes, eso es casi un 26% menos que el promedio nacional”, indicó el secretario.

Medidas contra el dengue

Fajardo señaló que la administración departamental ha visitado más de 250.000 viviendas para identificar y eliminar focos de reproducción del mosquito transmisor.

Además, reportó la recolección de más de 90 toneladas de elementos inservibles, más de 50 jornadas de fumigación aeroespacial y la fumigación directa de más de 1.500 viviendas.

Sin embargo, insistió en que estas acciones deben estar acompañadas del compromiso de la ciudadanía para reducir los riesgos de transmisión.