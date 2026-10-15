Más de 3.000 personas participaron en manifestación en Barranquilla este miércoles

Más de 3.000 personas participaron en la manifestación realizada este miércoles 14 de octubre en Barranquilla, en una movilización que recorrió el sector de la carrera 44 hasta la plaza de La Paz. La jornada estuvo acompañada por las autoridades distritales, que desplegaron un dispositivo de seguridad para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

El secretario de Gobierno de Barranquilla, Angelo Cianci, entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos y destacó el comportamiento durante la jornada. “Damos parte de tranquilidad a todos los barranquilleros por la protesta pacífica que se dio en la ciudad de Barranquilla el día de hoy”, expresó el funcionario.

Cianci explicó que la coordinación para atender la movilización comenzó el martes 13 de octubre, durante un consejo de seguridad en el que participaron la Fuerza Pública, el Ministerio Público y las distintas dependencias de la Alcaldía Distrital. En ese encuentro se definieron las acciones para acompañar la manifestación y prevenir posibles alteraciones del orden público.

Como parte de la estrategia, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) que funcionó durante más de 30 horas, desde donde se monitoreó el desarrollo de la jornada antes, durante y después de la movilización. El dispositivo permitió mantener la coordinación entre las instituciones involucradas.

El operativo contó con más de 1.200 integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, quienes estuvieron a cargo de las labores de acompañamiento y seguridad. Según la Alcaldía de Barranquilla, el trabajo articulado entre las autoridades permitió garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y contribuir al desarrollo pacífico de la jornada.