Barranquilla reúne a empresarios para analizar el futuro de los negocios

Barranquilla será escenario este jueves 15 de octubre de una nueva edición de Caribe BIZ Forum 2026, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla que reunirá a empresarios, directivos y líderes del Atlántico y la región Caribe para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sector productivo.

La jornada, que tendrá lugar en el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro, contará con la participación de cinco expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como la inteligencia artificial, la transformación empresarial, el crecimiento sostenible y las perspectivas económicas del país hacia 2030.

Entre los invitados se encuentra Mike Walsh, futurista y especialista en transformación empresarial, quien analizará cómo las organizaciones pueden adaptarse a una economía en la que convergen la inteligencia humana y las tecnologías digitales.

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También participará María Fernández Guajardo, exejecutiva de Google y Meta, con una perspectiva sobre la integración de la inteligencia artificial en las empresas, articulando tecnología, liderazgo y cultura organizacional.

La agenda incluirá además la visión de Roberto Rigobón, profesor de MIT Sloan y experto en macroeconomía e inflación, quien relacionará el comportamiento de la economía global con las decisiones que deben tomar empresarios e inversionistas en escenarios de incertidumbre.

Por su parte, Roman Hughes, fundador de MITU Growth y con experiencia en compañías como Mercado Libre, Mercado Pago y Rappi, compartirá estrategias para impulsar el crecimiento de los negocios mediante la integración del marketing, la tecnología y la innovación.

El grupo de conferencistas lo completa el estratega colombiano Alejandro Salazar, quien planteará alternativas a los modelos tradicionales de planeación y analizará cómo las empresas pueden ajustar sus estrategias frente a mercados en constante transformación.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Efraín Cepeda Tarud, señaló que el propósito del foro es acercar a los empresarios a las tendencias y herramientas que permitan mejorar su productividad, tomar mejores decisiones y competir en nuevos mercados.