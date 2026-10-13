Docentes en Barranquilla se suman a marcha nacional: recorrido, vías cerradas y horarios

Este miércoles 14 de octubre, docentes del Atlántico participarán en una movilización nacional que partirá a las 3:30 p. m. desde el parque Estercita Forero, ubicado en la carrera 43 con calle 74. Los manifestantes avanzarán por la calle 74, bajarán por la carrera 44 hasta la calle 50 y continuarán hacia la Plaza de la Paz, donde se espera su llegada a las 6:00 p. m. Allí se presentarán grupos folclóricos y artísticos.

Recomiendan tomar vías alternas

Ante el recorrido de la marcha, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y buscar vías alternas para evitar congestiones durante la tarde. La movilización podría generar afectaciones temporales en la circulación por los corredores incluidos en el recorrido.

¿Por qué marcharán los docentes?

La convocatoria es liderada por las juntas directivas de la CUT, ADEA, USDE y ADEBA, que buscan rechazar iniciativas que, según los sindicatos, ampliarían la privatización de la educación, defender el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y exigir el cumplimiento de los acuerdos colectivos firmados en 2023 y 2025.

Además, reclaman garantías para el ejercicio de la actividad sindical y el derecho a la libre asociación. Por la jornada, se anunció anormalidad académica: los docentes de la mañana trabajarán hasta las 10:00 a. m. y los de la tarde hasta las 2:30 p. m.