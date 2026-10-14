Air-e anuncia cortes de energía este jueves en Barranquilla, Puerto Colombia y Malambo

La empresa Air-e Intervenida anunció trabajos de mantenimiento y adecuación de redes eléctricas para este jueves 15 de octubre en sectores de Puerto Colombia, Barranquilla y Malambo. Las labores buscan mejorar la prestación del servicio y requerirán interrupciones temporales del suministro en las zonas intervenidas.

En Puerto Colombia, los trabajos se realizarán entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde e incluyen la instalación de postes, crucetas y el refuerzo de una línea de media tensión. Durante la jornada estarán sin energía las calles 4 a la 7, entre las carreras 35 y 39, la vía Salgar-Puerto Colombia, la carrera hacia Pradomar y la entrada al Castillo de Salgar.

En Barranquilla, las adecuaciones de redes se llevarán a cabo en el barrio La Paz, específicamente en las calles 104 a la 108, entre las carreras 13B y 21. Estas labores están programadas entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Asimismo, en el barrio San Felipe se realizará el aplome de un poste en la carrera 24 con calle 64, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Por su parte, en el centro de Malambo se ejecutarán trabajos eléctricos menores en la carrera 11 con calle 11, entre las 8:10 de la mañana y las 5:50 de la tarde.

Finalmente, la empresa reiteró el llamado a los usuarios para hacer un uso responsable de la energía y adoptar medidas de ahorro ante los efectos del fenómeno de El Niño.