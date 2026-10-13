Estos son Michael B. Jordan y Austin Butler en la nueva película “Miami Vice ‘85”: Vea las fotos

La nueva versión de “Miami Vice”, protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler, ha revelado las primeras imágenes de ambos actores caracterizados como sus personajes, coincidiendo con el inicio del rodaje.

¿Quiénes interpretan a los protagonistas?

Jordan interpreta a Ricardo Tubbs y Butler a Sonny Crockett en esta nueva versión, basada en la popular serie policial de los años 80 que se emitió entre 1984 y 1989.

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¿Quiénes eran los actores de la serie original?

En la serie original, Don Johnson interpretaba a Crockett y Philip Michael Thomas a Tubbs.

Ambos personajes son detectives de policía que trabajan de incógnito en Miami, Florida.

¿Quiénes más están en el reparto de la nueva adaptación?

El reparto de “Miami Vice ’85″ también incluye a Camila Morrone y a John Leguizamo.

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¿Quién dirigirá la película?

La película está dirigida por Joseph Kosinski, quien recientemente estuvo al frente de “F1″ y “Top Gun: Maverick”, y llegará a los cines el 19 de mayo de 2028.

¿Qué se podrá ver en el filme?

La película explorará “el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los años 80″ y está “inspirada en el episodio piloto y en la primera temporada de la emblemática serie de televisión que influyó en la cultura y marcó el estilo de todo, desde la moda hasta el cine”.