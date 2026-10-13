Selma Blair, actriz de “Juegos sexuales”, fue detenida tras un incidente violento en un avión

La actriz estadounidense Selma Blair fue acusada de agresión en segundo grado tras ser detenida a raíz de un incidente violento ocurrido el domingo a bordo de un vuelo de Delta, según informó el Tribunal Penal de Queens.

¿Cuándo fue puesta en libertad?

La actriz depositó una fianza de 20.000 dólares, abonada con tarjeta de crédito, y fue puesta en libertad el lunes.

¿Por qué fue detenida?

Tras ser desalojada del avión de Delta el domingo, la actriz de “Juegos sexuales” fue detenida el lunes por un agente de la Autoridad Portuaria, luego de haber agredido presuntamente a un oficial y a una enfermera.

¿Cuándo compareció ante el tribunal?

Posteriormente, compareció el lunes por la tarde ante la jueza Indira D. Khan en el Tribunal Penal de Queens.

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¿Qué pasó durante el vuelo?

Durante el vuelo de Los Ángeles a Nueva York, presuntamente golpeó a un miembro de la tripulación y mordió a otro.

Blair también intentó abrir la puerta del avión mientras estaba en pleno vuelo.

¿Cuándo fue puesta bajo custodia?

Las autoridades aguardaban a la actriz de “Legalmente rubia”, de 54 años, en el aeropuerto John F. Kennedy; allí, la policía la puso bajo custodia y la trasladó a un hospital para una evaluación.

¿Qué pasó con los miembros de la tripulación?

Dos miembros de la tripulación sufrieron lesiones, y uno de ellos recibió atención hospitalaria.

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¿Qué dijo el representante de Blair?

Después del incidente, un representante de Blair dijo que “Selma experimentó una emergencia médica que llevó a la supuesta conducta. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”.

¿Ya había tenido un episodio similar en un avión?

En 2016, Blair experimentó un arrebato previo mientras estaba en un avión, durante el cual la sacaron de un vuelo en camilla mientras viajaba con su hijo que entonces tenía 4 años después de que ella “tuviera un desmayo psicótico total”, como ella lo describió.

Blair atribuyó el incidente a beber una copa de vino y tomar una pastilla.

“Fue horrible y aterrador, y sentí empatía por mí misma después porque en realidad era muy fuera de lugar para mí, especialmente porque soy madre”, dijo en ese momento.