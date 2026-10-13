Se reveló la causa oficial de la muerte de RJ Mitte, actor de la serie de televisión “Breaking Bad”

WESTWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 07: RJ Mitte attends the premiere of Netflix's "El Camino: A Breaking Bad Movie" at Regency Village Theatre on October 07, 2019 in Westwood, California. (Photo by Rodin Eckenroth/FilmMagic ) / Rodin Eckenroth

El actor y productor estadounidense RJ Mitte falleció por suicidio, según confirmó su representante.

¿A qué edad murió?

Mitte murió este lunes a los 34 años.

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¿Por qué era conocido?

Era conocido principalmente por su papel en la serie de televisión creada por Vince Gilligan, “Breaking Bad”, donde interpretó a Walter White Jr., hijo de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y Skyler White, interpretada por Anna Gunn.

Al igual que su personaje en la serie, Walt Jr., Mitte padecía parálisis cerebral.

Mitte apareció en las cinco temporadas de la serie, que se emitió entre 2008 y 2013.

¿Cuándo se supo de su muerte?

El Departamento de Policía de Brownsville recibió una llamada a las 12:50 p. m., hora local, y encontró a Mitte sin vida en su domicilio.

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“La causa y la manera de la muerte están aún pendientes de determinar, ya que actualmente hay una investigación en curso”, declaró el departamento en aquel momento.

¿Qué decía el comunicado?

“Con profunda tristeza, comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte. Basándose en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión en torno a la discapacidad”, declaró su representante el lunes.