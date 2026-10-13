Cristian Castro recibirá el Premio Trayectoria Artística en los Billboard Latinos 2026

Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, un reconocimiento a sus más de sus 30 años de carrera y a su aporte al pop latino y la música romántica.

El artista mexicano también subirá al escenario para una presentación especial durante la ceremonia, que se realizará el jueves 22 de octubre en Miami y se transmitirá en vivo por Telemundo a las 8:00 p. m., hora del este de Estados Unidos (7:00 p. m., hora de Colombia).

A lo largo de su trayectoria, Castro ha popularizado canciones como ‘Azul’, ‘Amor’ y ‘Nunca voy a olvidarte’, temas que alcanzaron el primer lugar en las listas musicales. Su recorrido también incluye el álbum Viva el Príncipe, un homenaje al cantante José José que llegó al primer puesto de Top Latin Albums en 2011.

Con más de 12 millones de discos vendidos, el intérprete continúa llevando sus éxitos a diferentes escenarios a través de su gira Nada Solo Éxitos, con presentaciones en lugares como el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Madison Square Garden de Nueva York.

El Premio Billboard Trayectoria Artística reconoce a figuras cuya carrera ha contribuido al desarrollo y la proyección internacional de la música latina. Entre los artistas que han recibido este galardón se encuentran Carlos Santana, José José, Maná, Marco Antonio Solís y Ricardo Arjona.

La ceremonia de 2026 también reconocerá a otras figuras de la música: Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono, Rosalía será distinguida con el Premio Billboard Salón de la Fama y Fuerza Regida obtendrá el Premio Billboard Vanguardia.