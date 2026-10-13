Rock al Parque 2026 cerró con aforo completo tras tres días de música en Bogotá

Durante tres días, Bogotá vivió una nueva edición de Rock al Parque, que en 2026 celebró sus 30 años con una amplia programación musical y una convocatoria que superó las proyecciones de los organizadores.

El festival se realizó en el parque Simón Bolívar y reunió a agrupaciones nacionales e internacionales de diferentes géneros. Entre los artistas destacados estuvieron Mon Laferte, Esteman, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Editors y Los Bunkers, además de otras bandas que hicieron parte de los cuatro escenarios habilitados para esta edición.

Según el Instituto Distrital de las Artes, el festival contó con 83 agrupaciones y 584 músicos, en una programación que incluyó metal, punk, hardcore, ska, reggae, rock alternativo e indie.

La asistencia fue uno de los aspectos más destacados de esta edición. Durante el segundo día, la llegada masiva de público llevó a las autoridades a advertir que se había alcanzado el límite de capacidad del parque. La situación se repitió el lunes festivo, cuando, durante la última jornada, se cerró el ingreso al Simón Bolívar por aforo completo.

En materia económica, el balance preliminar del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural estimó que, durante los dos primeros días, los gastos asociados al festival alcanzaron cerca de 190.948 millones de pesos, entre alimentación, transporte, compras y otros consumos. Además, el 24,2 % de los asistentes encuestados provenía de otras ciudades de Colombia o del extranjero.

La organización también amplió el espacio destinado al evento, que pasó de 150.000 a 210.000 metros cuadrados, e incorporó un cuarto escenario para distribuir mejor al público. Sin embargo, la convocatoria superó las proyecciones y obligó a tomar medidas para controlar el ingreso y proteger la seguridad de los asistentes.

Así, Rock al Parque cerró su edición número 30 con una programación internacional, un importante movimiento económico para la ciudad y una convocatoria que llevó al parque Simón Bolívar a su capacidad máxima. Aunque todavía no se precisa en el balance consultado una cifra consolidada de asistentes para las tres jornadas, las autoridades destacaron el alcance cultural y ciudadano de uno de los festivales gratuitos más importantes de Bogotá.