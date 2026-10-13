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13 oct 2026 Actualizado 01:19

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EN VIVO 🔴 Alocución presidencial de Abelardo de la Espriella

Este lunes 12 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella se dirigirá a los colombianos.

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En la noche de este lunes 12 de octubre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se dirigirá al país.

Así lo informó la Presidencia por medio de un comunicado en el que adelantó que el jefe de Estado realizará una alocución a partir de las 8:00 de la noche.

Siga EN VIVO la alocución del presidente Abelardo de la Espriella:

Daniel Miranda Ruiz

Daniel Miranda Ruiz

Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...

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