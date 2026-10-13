EN VIVO 🔴 Alocución presidencial de Abelardo de la Espriella

En la noche de este lunes 12 de octubre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se dirigirá al país.

Así lo informó la Presidencia por medio de un comunicado en el que adelantó que el jefe de Estado realizará una alocución a partir de las 8:00 de la noche.

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