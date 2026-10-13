Angie Rodríguez habló de “ambición por el dinero” de Alcocer y de un pacto de silencio con Petro

Quien fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro sigue denunciando graves hechos de posible corrupción durante la primera administración de izquierda en Colombia. En entrevista con este medio, Angie Rodríguez respaldó las declaraciones de Eva Ferrer sobre irregularidades que giran en torno a la ex primera dama, Verónica Alcocer, y que incluso, según la exasesora española, tendrían relación con el tráfico de drogas y de armas.

Rodríguez aseguró que está dando estas advertencias ante los medios porque considera que esa es una de sus garantías para seguir viva, ya que teme por su integridad ante la gravedad de los hechos denunciados. En este sentido, también aseguró que ha hecho varias denuncias ante la Fiscalía y que tiene las pruebas, pero que muchos de los casos no han avanzado como deberían.

Lea también: “Había mujeres con mucho poder”: Angie Rodríguez habla de red de prostitución en la Casa de Nariño

Sobre las denuncias relacionadas con Verónica Alcocer, Angie Rodríguez ratificó que, para ella, en esa ecuación debe estar el expresidente Gustavo Petro, ya que, de acuerdo con su versión, “existe un pacto de silencio criminal entre ellos dos”. A renglón seguido, dijo que para nadie era un secreto que Alcocer tenía ambición por el dinero y que Petro manejaba una vida desorganizada y tenía cercanía con muchas mujeres.

De hecho, la exdirectora del Dapre también le dijo a Caracol Radio que en la Casa de Nariño habría funcionado una red de prostitución y de mujeres jóvenes que llegaron a acumular mucho poder. En esta denuncia, aseguró que varias de esas mujeres eran montadas a los aviones oficiales de manera regular y que muchas de ellas buscaban a más mujeres. Incluso, señaló que en esa red estaría involucrada la mamá de una exministra.

No se pierda: Expresidente Gustavo Petro respondió a declaraciones de Eva Ferrer contra Alcocer

“Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía, pero no había sentido de ética ni de respeto por el país”, señaló sobre el supuesto pacto de silencio. En cuanto al conocimiento del entonces jefe de Estado sobre las presuntas irregularidades, Rodríguez aseguró que, como llegó a afirmar Sandra Ortiz, nada en el Palacio presidencial se movía sin la autorización de Petro.

Según la versión de Rodríguez, ella le manifestó al presidente en varias ocasiones sus preocupaciones por las irregularidades, pero a él parecía no interesarle. Por ejemplo, sobre el polémico caso de Juliana Guerrero, la exfuncionaria manifiesta que le advirtió al presidente sobre los detalles, pero que él le respondió acusándola de maltratar a la joven.

En su relato, también señaló que le puso de manifiesto al mandatario varios hechos que estarían relacionados con la primera dama, pero que tampoco hubo acciones. Entre estos, destacó las aparentes irregularidades en el manejo de los contratos de las casas presidenciales, que, según dijo, estaban a cargo de Carolina Plata, considerada la mejor amiga de Verónica Alcocer. Según dijo, siempre había deficiencias con los servicios de alimentación para recibir a altos dignatarios, pero, cuando ella preguntaba, le decían que era un tema de la primera dama y que no podía meterse.

Recomendado: Presidencia rechazó comentarios del caricaturista Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda

El manejo de la Consejería Presidencial para la Reconciliación también había estado vetado, pues, en palabras de Angie Rodríguez, esa era una dependencia que también manejaba Verónica Alcocer y en la que ella, incluso siendo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, no tenía cómo actuar. Cabe recordar que Eva Ferrer, quien también está haciendo denuncias en el mismo sentido, llegó a ser la cabeza de esa consejería.

Rodríguez aseguró que no tiene conocimiento sobre el supuesto uso de aeronaves oficiales para el tráfico de drogas, pero que sí llegó a escuchar que a Verónica Alcocer se le perdió una gran suma de dinero. También señaló que se llegó a decir que no se podía denunciar porque, aparentemente, se trataba de recursos obtenidos de manera ilegal.

“Se escuchaban los golpes”

En la entrevista con Caracol Radio, Rodríguez también se refirió a las versiones sobre presunta violencia entre el expresidente Gustavo Petro y la ex primera dama, Verónica Alcocer. Según indicó, el mismo día en el que ella habría sido víctima de violencia por parte de él, también fue testigo de cómo se presentó un hecho de gritos y golpes hacia el entonces presidente.

La exfuncionaria cuenta que planteó la opción de intervenir para evitar lesiones mayores, pero que desde el equipo del presidente le dijeron que se trataba de cosas normales. “Ella se hizo eso. Y, además, es grande y ella es muy brava. Se escuchaban los golpes, yo no sé qué le estaba tirando, pero se escuchaba horrible”, explicó.

Para Rodríguez, la razón de esa pelea habría sido su llegada al Dapre, pero también la molestia que causó en Alcocer la presencia de Juliana Guerrero en la cúpula del Gobierno y el conocimiento sobre esa supuesta red de prostitución y de mujeres jóvenes que rondaban por los pasillos del Palacio presidencial. “Yo vine a entender después por qué su rabia contra él”, aseguró.