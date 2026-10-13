Petro anuncia acciones judiciales tras declaraciones de Angie Rodríguez en Caracol Radio

Imagen de referencia | Angie Rodríguez: Foto suministrada / Gustavo Petro y Juez dando una sentencia: Getty Images.

El expresidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Angie Rodríguez, entregadas en entrevista con Orlando Villar, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, y anunció que acudirá a la justicia frente a los señalamientos mencionados en su pronunciamiento.

A través de su cuenta en X, Petro se refirió a Laura Sarabia y aseguró: “Nunca existió un crimen entre Laura Sarabia y el presidente de la República”. Además, le solicitó “ejercer acción penal y restablecer la verdad” y agregó: “Yo haré lo mismo”.

En la misma publicación, el exmandatario se refirió a los señalamientos contra la madre de una ministra y la invitó a pronunciarse públicamente y presentar las denuncias correspondientes.

El expresidente también se pronunció sobre las acusaciones contra Verónica Alcocer y le pidió a Gabriel Guillinsky presentar las pruebas que sustentarían esos señalamientos.

“Al señor Gabriel Guilinski, beneficiario de la defraudación de Venezuela, lo invito a mostrar las pruebas que muestran a Veronica Alcocer, la nieta del fundador de Sucre, como narcotraficante y traficante de armas usando avión oficial de la FAC”, escribió Petro en su cuenta en X.

Finalmente, solicitó a sus hijas y a la madre de ellas “actuar judicialmente contra Gabriel Guillinski por calumnia agravada”.

El pronunciamiento del expresidente se conoce luego de la entrevista exclusiva de Angie Rodríguez con Orlando Villar para Caracol Radio.