“Yo me di cuenta de que Laura Sarabia estaba chantajeando al presidente Petro”: Angie Rodríguez

En entrevista con Orlando Villar para Caracol Radio, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, lanzó graves señalamientos contra Laura Sarabia, exdirectora de esa entidad, excanciller y exembajadora de Colombia en el Reino Unido.

Rodríguez la calificó como “un monstruo” y pidió que las autoridades investiguen su presunta responsabilidad en varios episodios de corrupción durante el gobierno anterior.

“Ella es para mí un monstruo. Con todo el respeto lo digo, un monstruo. O sea, ella es perversa. Yo creo que nunca había visto una mujer con ese nivel también de maldad”, dijo Rodríguez.

Según contó, “ella era la directora perfecta, porque le seguía la cuerda en sus gustos, en sus cosas. Ella lo tenía entretenido, mientras manejaba el poder (…) hubo un momento en que la presidenta era ella”. Sobre las entretenciones, tendrían que ver con “mujeres y otros excesos”.

Y agregó: “Llegó un punto en que los ministros no podían hablar con el presidente. No podían, porque la que mandaba era Laura. La línea entre el ministro y el presidente era Laura, y ahí era donde había un bloqueo”.

Rodríguez aseguró que Sarabia también habría tenido una relación de cercanía con la ex primera dama Verónica Alcocer para temas puntuales. Según contó, ellas apartaron a Armando Benedetti del Gobierno: “Ellas dos sacan a Benedetti (…) lo vieron como una amenaza, y ambas se unen y lo sacan del espacio del presidente. Lo aislaron, el presidente. Eso es verdad”, dijo.

Cancelaciones de agenda y ausencias del presidente Petro

Según dijo, Laura Sarabia “ya sabía los gustos del presidente (…) lo mandaban tres días desaparecido; mientras tanto, ella tomaba las decisiones más delicadas del país”.

Crisis del sistema de salud

Otro de los capítulos que Rodríguez pidió investigar fue las intervenciones de las EPS y los nombramientos de sus interventores. Según dijo, cuando fue asesora del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conoció situaciones en las que, según su versión, las decisiones se tomaban desde la Casa de Nariño, mientras el costo político recaía sobre el exministro.

“Desde palacio daban unas órdenes en los temas de la Superintendencia Nacional de Salud en relación con los interventores, y al final el costo político lo tenía que asumir él, pero los que mandaban esas órdenes desde palacio están impunes como si no hubiera pasado”, manifestó.

Cuando se le preguntó directamente quién daba las instrucciones sobre los interventores de las EPS, Rodríguez señaló a Laura Sarabia: “Esas órdenes sobre los interventores eran de ella (…) Ella odiaba a Jaramillo. Lo odiaba con todo su corazón”, aseguró.

También ratificó que esas decisiones se habrían canalizado a través de Jaime Ramírez Cobo: “Era Laura la que daba las órdenes por medio de ese Jaime Ramírez Cobo. ¿Por qué el miedo a hablar de ella? Yo no le tengo miedo a ella”.

Sarabia habría presionado al presidente para nombrarla embajadora

En otro de sus señalamientos, Rodríguez aseguró que Sarabia habría “chantajeado” al presidente para nombrarla embajadora en el Reino Unido.

Sobre las razones por las que, según ella, el presidente habría accedido, dijo: “Yo me di cuenta de qué estaba pasando, que ella lo estaba chantajeando en el celular. Y tenían, tenía que sí o sí nombrarla (…) Ella sí tiene fotos, ella sí tiene videos, ella sí tiene todo de lo que él hacía”.

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