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11 oct 2026 Actualizado 15:45

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Barranquilla

Taxistas del aeropuerto Ernesto Cortissoz recibirán capacitación turística en Barranquilla

La iniciativa busca beneficiar a más de 300 taxistas vinculados al aeropuerto.

Foto: @AnaMariaAljure

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El SENA Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla pusieron en marcha una estrategia de formación en información turística dirigida a taxistas que prestan sus servicios en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. La iniciativa busca fortalecer la atención a los visitantes mediante conocimientos sobre la historia, la cultura y los principales atractivos de la capital del Atlántico.

La formación comenzó con un primer grupo de 50 conductores y hace parte de una estrategia que, según el SENA Atlántico, busca beneficiar a más de 300 taxistas vinculados al aeropuerto. Sin embargo, la Alcaldía de Barranquilla informó que, en una primera etapa del programa Taxi BAQ Tour, proyecta capacitar a 150 conductores.

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Dorys Del Toro, directora encargada del SENA Atlántico, explicó que el objetivo es brindarles a los taxistas herramientas para orientar a los turistas y mejorar la experiencia de quienes llegan a la ciudad.

“Queremos brindarles a los taxistas herramientas y conocimientos para que puedan orientar a los visitantes sobre la riqueza de nuestro territorio, fortaleciendo la calidad del servicio”, señaló.

Recibirán información sobre historia, cultura y sitios de interés

Por su parte, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó la importancia del papel que cumplen los conductores en la primera impresión que reciben los viajeros al llegar a Barranquilla. A través de Taxi BAQ Tour, los participantes recibirán formación sobre historia, cultura y sitios de interés, con el propósito de convertirlos en promotores de los atractivos turísticos de la ciudad.

Con esta iniciativa, ambas entidades buscan mejorar la calidad del servicio de transporte para los visitantes y fortalecer la promoción turística de Barranquilla. La capacitación también apunta a consolidar el trabajo conjunto entre las instituciones y el sector del transporte para impulsar la competitividad y el posicionamiento de la ciudad como destino nacional e internacional.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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