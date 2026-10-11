Normalizan los vuelos entre Barranquilla y Panamá tras el sismo registrado en ese país

La Aeronáutica Civil de Colombia y la Alcaldía de Barranquilla confirmaron que fue superada la contingencia aérea generada por los movimientos sísmicos registrados en Panamá, lo que permitió retomar el flujo normal de aeronaves entre ambos destinos. En el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz fueron recibidos de manera alterna 17 vuelos que, tras las afectaciones operacionales, despegaron con éxito hacia el país vecino.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, la Aeronáutica Civil activó protocolos de soporte regional para gestionar el tráfico aéreo desviado hacia aeropuertos alternos como San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería. La medida buscaba atender las afectaciones en el espacio aéreo panameño y facilitar la continuidad de las operaciones internacionales.

Garantizaron alimentación y alojamiento para los pasajeros

Durante la contingencia, las autoridades coordinaron con Copa Airlines, Wingo y American Airlines la atención de los pasajeros que tuvieron que prolongar su permanencia en las terminales aéreas. Entre las medidas adoptadas estuvo la entrega de agua, bebidas y alimentos para viajeros y tripulaciones, además de la gestión de alojamiento en Barranquilla para los usuarios de vuelos cancelados y de operaciones programadas para pernoctar.

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La Alcaldía de Barranquilla también dispuso apoyo logístico, acompañamiento en salud, actividades culturales, zonas de lectura y espacios recreativos para niños, con el propósito de hacer más llevadera la espera. Según el reporte oficial, estas acciones se desarrollaron de manera articulada con Migración Colombia, la administración aeroportuaria y las aerolíneas involucradas.

Finalmente, las entidades destacaron el trabajo coordinado para atender la emergencia y señalaron que el objetivo fue garantizar la seguridad operacional y avanzar en la estabilización de los itinerarios internacionales tras la afectación provocada por el sismo en Panamá.