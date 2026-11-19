El Atlántico avanza en la implementación de un modelo tecnológico de seguridad que combina cámaras de vigilancia, drones y centros de monitoreo, con una inversión total de $69.392 millones. La estrategia fue presentada por el gobernador Eduardo Verano durante el 12.º Foro CEO 2026, realizado en Barranquilla.

El proyecto contempla dos grandes sistemas tecnológicos. El primero es el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), que tiene una inversión de $44.992 millones y contempla la instalación de 700 cámaras, de las cuales 411 hacen parte de la primera fase. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) y de la Gobernación del Atlántico.

El segundo componente es el Sistema Aéreo Remotamente Articulado (SIART), que cuenta con una inversión de $24.400 millones para incorporar 44 drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos. Estos dispositivos permitirán ampliar la vigilancia en zonas rurales y de difícil acceso, además de apoyar labores de búsqueda de personas desaparecidas y atención de emergencias por incendios e inundaciones.

La operación estará respaldada por dos centros de monitoreo: uno en el Comando de Policía del Atlántico, en Sabanalarga, y otro en el Comando Aéreo de Combate n.º 3, en Malambo. Desde allí se coordinará el intercambio de información entre la Policía, las autoridades civiles y los organismos de socorro.

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Durante su intervención, Verano resumió el propósito de la estrategia con una consigna: “Anticipar, anticipar, anticipar es el chip nuevo que tenemos que meternos en la cabeza”.

El mandatario también aseguró que los equipos ya se encuentran en el departamento y que el sistema está en funcionamiento. Sobre el uso de inteligencia artificial y los datos recopilados, advirtió que estas herramientas deberán contar con supervisión humana y respetar los derechos de los ciudadanos.

Zona franca agroindustrial, otra apuesta del Atlántico

Durante el mismo foro, la secretaria de Desarrollo Económico del departamento, Marisabella Romero, presentó los avances de una propuesta para establecer una zona franca agroindustrial con alcance regional.

La iniciativa busca conectar a los productores del campo con empresas transformadoras y compradores, facilitar el procesamiento de cosechas en el territorio y aprovechar la infraestructura portuaria para comercializar productos en mercados internacionales.

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Romero anunció que se buscará conformar una mesa de trabajo con las gobernaciones del Atlántico y Magdalena, la Cámara de Comercio de Barranquilla, el CEO y representantes del sector productivo para avanzar en un estudio de prefactibilidad que determine la ubicación y las cadenas productivas con mayor potencial.

La propuesta busca impulsar la agroindustria, generar oportunidades para los campesinos y atraer nuevas inversiones a la región Caribe.

Por su parte, la secretaria de Planeación, Cecilia Arango, presentó avances del Plan de Ordenamiento Departamental (POD), una herramienta que proyecta el desarrollo territorial del Atlántico hacia 2050.